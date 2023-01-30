Шесть колес и грузовой кузов: рассекречен самый необычный Land Rover Defender (фото)

Land Rover Defender превратили в невероятный шестиколесный пикап. Он оснащен 525-сильным V8 и подготовлен к самому суровому бездорожью.

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Land Rover Defender в ближайшее время получит нестандартную модификацию 6X6. Культовый внедорожник превратят в шестиколесный пикап. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Необычный тюнинг Land Rover Defender выполнен силами дилерами марки из американского штата Флорида. За основу взяли внедорожник в версии Carpathian. Первый прототип авто уже проходит испытания.

[ + – ] Внедорожник получил третью ось и грузовую платформу Фото: carscoops.com

Land Rover Defender удлинили, добавили ему грузовой кузов и третью ось. Кроме того, появились выдвижные подножки и стальные дуги спереди и сзади. На крыше появился багажник, а на капоте – запасное колесо.

В добавок, тюнеры решили улучить и так неплохую проходимость Land Rover Defender. Ему увеличили клиренс, установили защиту днища и огромные внедорожные шины.

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Поскольку Carpathian – топовая версия модели, то комплектация Land Rover Defender 6X6 обещает быть очень богатой: кожаный салон, электропривод сидений, камеры кругового обзора, подогрев кресел и руля, адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] Проходимость Land Rover Defender существенно улучшена Фото: carscoops.com

Под капотом внедорожника оснащен 5,0-литровый компрессорный V8 на 525 л. с. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, а полный привод дополнен понижающей передачей.

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