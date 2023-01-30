Шість коліс та вантажний кузов: розсекречено найнезвичайніший Land Rover Defender (фото)

Land Rover Defender перетворили на неймовірний шестиколісний пікап. Він оснащений 525-сильним V8 і підготовлений до найсуворішого бездоріжжя.

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Land Rover Defender найближчим часом отримає нестандартну модифікацію 6X6. Культовий позашляховик перетворять на шестиколісний пікап. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Незвичайний тюнінг Land Rover Defender виконаний дилерами марки з американського штату Флорида. За основу взяли позашляховик у версії Carpathian. Перший прототип авто вже проходить випробування.

[ + – ] Позашляховик отримав третю вісь та вантажну платформу Фото: carscoops.com

Land Rover Defender подовжили, додали йому вантажний кузов та третю вісь. Крім того, з'явилися висувні підніжки та сталеві дуги спереду та ззаду. На даху з'явився багажник, а на капоті запасне колесо.

На додаток, тюнери вирішили вибрати і так хорошу прохідність Land Rover Defender. Йому збільшили кліренс, встановили захист днища та величезні позашляхові шини.

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Оскільки Carpathian — топова версія моделі, то комплектація Land Rover Defender 6X6 обіцяє бути дуже багатою: шкіряний салон, електропривод сидінь, камери кругового огляду, підігрів крісел та керма, адаптивний круїз-контроль.

[ + – ] Прохідність Land Rover Defender суттєво покращена Фото: carscoops.com

Під капотом позашляховика оснащений 5,0-літровий V8 компресорний на 525 к. с. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

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