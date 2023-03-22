Повернення легенди: Ford відродить культову спортивну модель Capri у новому образі (фото)

Новий Ford Capri 2024 стане спортивним електромобілем. Задньопривідне купе отримає 300-сильний двигун, а його запас ходу складе 500 км.

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Ford планує відродити легендарну модель Capri. Популярне купе отримає сучасного наступника вже в наступному році. Про це анонімний представник концерну Ford Motor повідомив британське видання The Sun.

Новий Ford Capri четвертого покоління зміниться кардинально. Спортивне купе стане електромобілем. Дизайн авто виконають у ретро-стилі — із чотирма круглими фарами, як у знаменитого предка.

Оригінальний Ford Capri випускали з 1969 по 1986 роки Фото: Ford

Поки подробиць про електромобіль Ford Capri небагато. Відомо, що він буде задньопривідним і отримає 300-сильний двигун. Розгін до 100 км/год займе 6,4 секунди, а запас ходу складе приблизно 500 км.

Новий Ford Capri 2024 буде чотиримісним, як і попередники. У салоні встановлять великий 15-дюймовий тачскрін — такий же дисплей отримав найновіший електрокросовер Ford Explorer 2024.

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Ціна Capri становитиме майже 40 000 фунтів стерлінгів ($49 000). Серед опцій будуть масаж сидінь і бездротова зарядка для смартфонів.

Оригінальний Ford Capri випускали з 1969 по 1986 роки і він став дуже популярним — всього зібрали понад 400 000 купе трьох поколінь. Автомобілі оснащували чотири- і шестициліндровими двигунами потужністю до 200 к. с. Задні приводна модель приваблювала гарною керованістю і невисокою ціною.

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