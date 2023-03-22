Возвращение легенды: Ford возродит культовую спортивную модель Capri в новом образе (фото)

Новый Ford Capri 2024 станет спортивным электромобилем. Заднеприводное купе получит 300-сильный мотор, а его запас хода составит 500 км.

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Ford планирует возродить легендарную модель Capri. Популярное купе получит современного преемника уже в следующем году. Об этом анонимный представитель концерна Ford Motor сообщил британскому изданию The Sun.

Новый Ford Capri четвертого поколения кардинально изменится. Спортивное купе станет электромобилем. Дизайн авто выполнят в ретро-стиле – с четырьмя круглыми фарами, как у знаменитого предка.

Оригинальный Ford Capri выпускали с 1969 по 1986 годы Фото: Ford

Пока подробностей про электромобиль Ford Capri немного. Известно, что он будет заднеприводным и получит 300-сильный мотор. Разгон до 100 км/ч займет 6,4 с, а запас хода составит примерно 500 км.

Новый Ford Capri 2024 будет четырехместным, как и предшественники. В салоне установят большой 15-дюймовый тачскрин – такой же дисплей получил новейший электрокроссовер Ford Explorer 2024.

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Цена Capri составит около 40 000 фунтов стерлингов ($49 000). Среди опций будут массаж сидений и беспроводная зарядка для смартфонов.

Оригинальный Ford Capri выпускали с 1969 по 1986 годы и он стал очень популярным — всего собрали свыше 400 000 купе трех поколений. Авто оснащали четырех- и шестицилиндровыми моторами мощностью до 200 л. с. Заднеприводная модель привлекала хорошей управляемостью и невысокой ценой.

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