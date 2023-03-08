Ford презентовал стильный спортивный кроссовер с расходом 6,3 л на 100 км (фото)

Новый Ford Puma ST Powershift оснащен гибридной установкой мощностью 170 л. с. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 7,4 с.

Related video

Линейку Ford Puma 2023 пополнила новая заряженная версия ST Powershift. Спортивный кроссовер вскоре поступит в продажу в Европе. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

[ + – ] Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с Фото: Ford

Новый Ford Puma ST Powershift получил 1,0-литровый турбомотор EcoBoost и 48-вольтную "мягкую" гибридную установку. Суммарная отдача составляет 170 л. с. и 248 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и расходует всего 6,3 л/100 км в смешанном цикле.

[ + – ] Комплектация кроссовера расширена Фото: Ford

В линейке модели есть более мощный и быстрый Puma ST с 1,5-литровым 197-сильным турбомотором. Однако он предложен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП тогда, как 1,0-литровая версия комплектуется 7-ступенчатым роботом Powershift.

Важно

Только для мужчин: Ford представили особую версию кроссовера Explorer (фото)

В остальном две версии Ford Puma ST идентичны. У них доработаны подвеска и рулевое управление, а также установлены увеличенные тормоза.

[ + – ] Оснащение включает спортивные кресла Фото: Ford

Отличить кроссовер Ford Puma ST Powershift от стандартной модели можно по особой решетке радиатора, обвесу и 19-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные сиденья и руль. Комплектацию пополнили парктроник, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света.

Ранее Фокус сообщал, что новый Ford Mondeo 2023 получил бюджетную версию за 17 500 долларов.

Также мы писали, что на базе старого Ford Transit создали недорогой электрический минивэн.