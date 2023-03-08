Ford презентував стильний спортивний кросовер із витратою 6,3 л на 100 км (фото)

Новий Ford Puma ST Powershift оснащений гібридною установкою потужністю 170 к. с. Кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 7,4 с.

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Лінійку Ford Puma 2023 поповнила нова заряджена версія ST Powershift. Спортивний кросовер незабаром надійде у продаж у Європі. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

[ + – ] Кросовер розганяється до 100 км/год за 7,4 с Фото: Ford

Новий Ford Puma ST Powershift отримав 1,0-літровий турбомотор EcoBoost і 48-вольтну "м'яку" гібридну установку. Сумарна віддача складає 170 к. с. та 248 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 7,4 сек і витрачає всього 6,3 л/100 км у змішаному циклі.

[ + – ] Комплектація кросовера розширена Фото: Ford

У лінійці моделі є потужніший і швидший Puma ST з 1,5-літровим 197-сильним турбомотором. Однак він запропонований виключно із 6-ступінчастою механічною КПП тоді, як 1,0-літрова версія комплектується 7-ступінчастим роботом Powershift.

В іншому дві версії Ford Puma ST ідентичні. У них доопрацьовано підвіску та рульове управління, а також встановлено збільшені гальма.

[ + – ] Оснащення враховує спортивні крісла Фото: Ford

Відрізнити кросовер Ford Puma ST Powershift від стандартної моделі можна за особливою решіткою радіатора, обвісом і 19-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо. Комплектацію поповнили парктронік, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла.

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