Конец эпохи: Toyota Camry снимают с продажи в Японии

Toyota Camry завоевала огромную популярность за пределами Японии, но на внутреннем рынке продажи падали с каждым годом. Все следующие поколения модели будут продаваться исключительно на тех рынках, где она пользуется спросом.

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Toyota планирует прекратить продажи седана Camry на японском рынке из-за низкого спроса на модель. Об этом сообщили на сайте Nikkei Asia.

Toyota Camry продолжит продаваться в тех странах, где седан все еще конкурентоспособен. Японские дилеры уже получили уведомление о прекращении производства модели для отечественных клиентов. Ее место займет внедорожный седан Toyota Crown.

Toyota уже прекратила прием большинства новых заказов на седан. При этом модель не получит преемника в Японии, а будет продаваться исключительно на зарубежных рынках.

Автомобиль производится в основном в США, Китае и на заводе Цуцуми в японской префектуре Аити. Как и Corolla, Camry является глобальным стратегическим автомобилем Toyota.

Всего за свою 43-летнюю историю Toyota Camry продалась в Японии тиражом около 1,3 млн экземпляров. На внутреннем рынке модель продавалась по цене от 3,49 до 4,68 млн иен (от 26 400 до 35 450 долларов).

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Сейчас модель продается более чем в 100 странах, и к концу 2022 года было приобретено более 21 миллиона единиц. Текущий седан десятого поколения дебютировал в 2017 году.

Ранее Фокус рассказал, что d Японии замечен новый купе-кроссовер Crown Sport от Toyota.