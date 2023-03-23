Кінець епохи: Toyota Camry знімають з продажу в Японії

Toyota Camry здобула величезну популярність за межами Японії, але на внутрішньому ринку продажі падали з кожним роком. Всі наступні покоління моделі продаватимуться виключно на тих ринках, де вона користується попитом.

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Toyota планує припинити продаж седана Camry на японському ринку через низький попит на модель. Про це повідомили на сайті Nikkei Asia.

Toyota Camry продовжить продаватися у тих країнах, де він все ще конкурентоспроможний. Японські дилери вже отримали повідомлення про припинення виробництва моделі для вітчизняних клієнтів. Її місце займе позашляховий седан Toyota Crown.

Toyota вже припинила прийом більшості нових замовлень на автомобіль. При цьому модель не отримає наступника в Японії, а продаватиметься виключно на закордонних ринках.

Автомобіль виробляється в основному в США, Китаї та на заводі Цуцумі в японській префектурі Аїті. Як і Corolla, Camry є глобальним стратегічним автомобілем Toyota.

Загалом за свою 43-річну історію Toyota Camry продалася в Японії тиражем близько 1,3 млн екземплярів. На внутрішньому ринку модель продавалася за ціною від 3,49 до 4,68 млн ієн (від 26400 до 35450 доларів).

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Зараз модель продається більш ніж у 100 країнах, і до кінця 2022 року було придбано понад 21 мільйон одиниць. Поточний седан десятого покоління дебютував у 2017 році.

Раніше Фокус розповів, що в Японії помічено новий купе-кросовер Crown Sport від Toyota.