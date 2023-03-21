Новий преміальний кросовер Toyota помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Кросовер Crown Sport буде представником нової родини преміальних Toyota. Модель запропонують виключно у гібридних версіях і лише з повним приводом.

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У Японії помічено новий купе-кросовер Crown Sport від Toyota. Модель преміум-класу проходить випробування та буде презентована до кінця цього року. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.

Нова Toyota Crown Sport не була прикрита камуфляжем, що дало змогу розглянути дизайн автомобіля. Він практично не змінився порівняно з представленим торік однойменним концепт-каром.

Концепт-кар Toyota Crown Sport показали минулого року Фото: Toyota

Кросовер Toyota відрізняється мускулистим зовнішнім виглядом із розширеними крилами та високою віконною лінією. У нього похилий дах і великий спойлер на верхній кромці заднього скла.

Модель побудована на платформі седана Toyota Crown 2023 та отримає його гібридні установки потужністю 218 та 345 к. с. її запропонують виключно з повним приводом.

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Нагадаємо, що з недавніх пір в лінійці Toyota не одна модель Crown — під цим брендом випускатимуть цілу родину преміальних авто. В ієрархії японського концерну вони займуть нішу між Toyota та Lexus.

Раніше вже були розсекречені два седани, три кросовери і мінівен Crown. Автомобілі планують продавати у 40 країнах світу.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Land Cruiser 300 та Lexus LX отримають потужні гібридні версії.

Також ми писали, що Toyota веде розробку нового покоління кросовера RAV4.