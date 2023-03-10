Toyota готує потужні преміальні позашляховики з малою витратою палива (фото)
Lexus LX 700h та Toyota Land Cruiser 300 оснастять 443-сильною гібридною установкою. Витрата палива позашляховиків зменшиться на 10% порівняно з бензиновою версією.
Toyota Land Cruiser 300 та його розкішний побратим Lexus LX отримають нові флагманські версії. Їх оснастять потужною гібридною установкою. Про це стало відомо сайту 4thgenerationtundra.
З'ясувалося, що у Канаді концерн Toyota зареєстрував торгову марку Lexus LX 700h. Літерою "h" у номенклатурі Lexus позначаються саме гібриди.
Гібрид Lexus LX 700h мають представити наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Пізніше аналогічна версія має з'явитися і Toyota Land Cruiser 300.
Силову установку для позашляховиків запозичили у споріднених Toyota Tundra та Sequoia, побудованих на тій же платформі TNGA-F. Вона складається з 3,5-літрового V6 твін-турбо та електромотора, а сумарна віддача складає 443 к. с. та 790 Н∙м.Важливо
Гібрид Toyota приблизно на 10% економічніший за стандартну 3,5-літрову модель. До того ж у нього значно більша тяга, що дозволяє буксирувати важкий причіп.
Також не виключено, що в майбутньому з'явиться ще потужніший гібрид Lexus LX 750h. Його віддачу можуть збільшити до 480 к. с. і 870 Н∙м, проте поки що така силова установка ще готова.
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