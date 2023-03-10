Toyota готовит мощные премиальные внедорожники с малым расходом топлива (фото)

Lexus LX 700h и Toyota Land Cruiser 300 оснастят 443-сильной гибридной установкой. Расход топлива внедорожников уменьшится на 10% по сравнению с бензиновой версией.

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Toyota Land Cruiser 300 и его роскошный собрат Lexus LX получат новые флагманские версии. Их оснастят мощной гибридной установкой. Об этом стало известно сайту 4thgenerationtundra.

Выяснилось, что в Канаде концерн Toyota зарегистрировал торговую марку Lexus LX 700h. Буквой "h" в номенклатуре Lexus обозначаются именно гибриды.

Вслед за Lexus гибридную версию должен получить и Toyota Land Cruiser 300 Фото: Toyota

Гибрид Lexus LX 700h должны представить в конце 2023 или начале 2024 года. Позже аналогичная версия должна появиться и у Toyota Land Cruiser 300.

Силовую установку для внедорожников позаимствуют у родственных Toyota Tundra и Sequoia, построенных на той же платформе TNGA-F. Она состоит из 3,5-литрового V6 твин-турбо и электромотора, а суммарная отдача составляет 443 л. с. и 790 Н∙м.

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Гибрид Toyota примерно на 10% экономичнее стандартной 3,5-литровой модели. К тому же, у него значительно большая тяга, что позволяет буксировать тяжелый прицеп.

Также не исключено, что в будущем появится еще более мощный гибрид Lexus LX 750h. Его отдачу могут увеличить до 480 л. с. и 870 Н∙м, однако пока такая силовая установка еще не готова.

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