В Китае создали миниатюрный электрический клон Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Компактный кроссовер Kuluze оснащен электромотором на задней оси. Разработкой модели занималась компания, которая специализируется на выпуске запчастей к Toyota.
Опубликованы первые фото нового китайского кроссовера. Компактная модель являет собой уменьшенную копию Toyota Land Cruiser 300. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Кроссовер создала китайская компания Kuluze, занимающаяся выпуском запчастей к Toyota. В его дизайне сразу узнается новый Toyota Land Cruiser 300.
У авто огромная хромированная решетка радиатора и характерные продолговатые фары. В знакомом стиле выдержаны и закругленный передний бампер и расширенные крылья. Сзади в духе Land Cruiser выполнены продолговатые фонари и дверь багажника.
Характеристики Kuluze пока не разглашают. Известно, что автомобиль достигает менее 4 метров в длину. Также на фото заметно, что на задней оси установлен электромотор.
Это не первый клон Toyota Land Cruiser 300 из Китая – подобные модели ранее выпускали несколько брендов, однако по размерам они были сопоставимы с оригиналом. А вот уменьшенных копий внедорожника до этого не производили.
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