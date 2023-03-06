У Китаї створили мініатюрний електричний клон Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Компактний кросовер Kuluze оснащений електродвигуном на задній осі. Розробкою моделі займалася компанія, яка спеціалізується на випуску запчастин до Toyota.
Опубліковано перші фото нового китайського кросовера. Компактна модель є зменшеною копією Toyota Land Cruiser 300. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Кросовер створила китайська компанія Kuluze, яка займається випуском запчастин до Toyota. У його дизайні відразу впізнається новий Toyota Land Cruiser 300.
У автомобіля величезна хромована решітка радіатора і характерні видовжені фари. У знайомому стилі витримані закруглений передній бампер і розширені крила. Ззаду в стилі Land Cruiser виконані видовжені ліхтарі та двері багажника.
Характеристики Kuluze поки що не розголошують. Відомо, що автомобіль сягає менше 4 метрів завдовжки. Також на фото видно, що на задній осі встановлений електромотор.
Це не перший клон Toyota Land Cruiser 300 з Китаю – подібні моделі раніше випускали декілька брендів, однак за розмірами вони були порівняні з оригіналом. А ось зменшених копій позашляховика до цього не робили.
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