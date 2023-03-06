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У Китаї створили мініатюрний електричний клон Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Копія Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, Kuluze Toyota Land Cruiser
Фото: carscoops.com | Кросовер Kuluze копіює Toyota Land Cruiser 300

Компактний кросовер Kuluze оснащений електродвигуном на задній осі. Розробкою моделі займалася компанія, яка спеціалізується на випуску запчастин до Toyota.

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Опубліковано перші фото нового китайського кросовера. Компактна модель є зменшеною копією Toyota Land Cruiser 300. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер створила китайська компанія Kuluze, яка займається випуском запчастин до Toyota. У його дизайні відразу впізнається новий Toyota Land Cruiser 300.

Копія Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, Kuluze Toyota Land Cruiser Fullscreen
На задній осі автомобіля встановили електромотор
Фото: carscoops.com

У автомобіля величезна хромована решітка радіатора і характерні видовжені фари. У знайомому стилі витримані закруглений передній бампер і розширені крила. Ззаду в стилі Land Cruiser виконані видовжені ліхтарі та двері багажника.

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Характеристики Kuluze поки що не розголошують. Відомо, що автомобіль сягає менше 4 метрів завдовжки. Також на фото видно, що на задній осі встановлений електромотор.

Копія Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, Kuluze Toyota Land Cruiser Fullscreen
Кросовер незабаром надійде у продаж
Фото: carscoops.com

Це не перший клон Toyota Land Cruiser 300 з Китаю – подібні моделі раніше випускали декілька брендів, однак за розмірами вони були порівняні з оригіналом. А ось зменшених копій позашляховика до цього не робили.

Раніше Фокус розповідав, що у Китаї презентували недорогий електромобіль із запасом ходу понад 400 км та караоке в салоні.

Також ми писали, що GAC презентував потужний спортивний седан за ціною Skoda Octavia.