У Китаї створили мініатюрний електричний клон Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Компактний кросовер Kuluze оснащений електродвигуном на задній осі. Розробкою моделі займалася компанія, яка спеціалізується на випуску запчастин до Toyota.

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Опубліковано перші фото нового китайського кросовера. Компактна модель є зменшеною копією Toyota Land Cruiser 300. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер створила китайська компанія Kuluze, яка займається випуском запчастин до Toyota. У його дизайні відразу впізнається новий Toyota Land Cruiser 300.

[ + – ] На задній осі автомобіля встановили електромотор Фото: carscoops.com

У автомобіля величезна хромована решітка радіатора і характерні видовжені фари. У знайомому стилі витримані закруглений передній бампер і розширені крила. Ззаду в стилі Land Cruiser виконані видовжені ліхтарі та двері багажника.

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Характеристики Kuluze поки що не розголошують. Відомо, що автомобіль сягає менше 4 метрів завдовжки. Також на фото видно, що на задній осі встановлений електромотор.

[ + – ] Кросовер незабаром надійде у продаж Фото: carscoops.com

Це не перший клон Toyota Land Cruiser 300 з Китаю – подібні моделі раніше випускали декілька брендів, однак за розмірами вони були порівняні з оригіналом. А ось зменшених копій позашляховика до цього не робили.

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