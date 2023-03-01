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Авто

Запас ходу 415 км та режим караоке: у Китаї показали дивний електрокар за $12 500 (фото)

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Фото: CarNewsChina | Yudo Yuntu – компактний електромобіль В-класу

Yudo Yuntu – електричний хетчбек В-класу зі збільшеним кліренсом. Авто оснащено 95-сильним електромотором та запропоновано з двома різними батареями.

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У Китаї презентували новий Yudo Yuntu. Бюджетний електромобіль надходить у продаж за ціною від 85 800 до 95 800 юанів ($12 500 – 13 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Yudo Yuntu, новий Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайський електромобіль, електромобіль Yudo Yuntu Fullscreen
У хетчбека збільшено дорожній просвіт
Фото: CarNewsChina

У перекладі з китайської Yuntu означає "хмарний кролик". Таким чином у Yudo вирішили відзначити настання року Кролика за китайським календарем.

Yudo Yuntu, новий Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайський електромобіль, електромобіль Yudo Yuntu Fullscreen
Запас ходу електрокара складає до 415 км.
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Yudo Yuntu – компактний хетчбек В-класу зі збільшеним кліренсом та стриманим дизайном. У авто виражений "ніс", довгасті фари та профільовані боковини. За доплату машину можна прикрасити наклейками та графікою на кузові.

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Розміри Yudo Yuntu 2023:

  • Довжина – 4035 мм
  • Ширина – 1736 мм
  • Висота – 1625 мм
  • Колісна база – 2480 мм
Yudo Yuntu, новий Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайський електромобіль, електромобіль Yudo Yuntu Fullscreen
Оснащення включає цифрову панель приладів та великий тачскрин.
Фото: CarNewsChina

Хоча новий Yudo Yuntu – бюджетна модель, в салоні передбачено цифрову панель приладів та великий сенсорний дисплей. Базове оснащення включає кондиціонер та бездротову зарядку для смартфонів. Аудіосистема доповнена режимом караоке.

Yudo Yuntu, новий Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайський електромобіль, електромобіль Yudo Yuntu Fullscreen
Аудіосистема доповнена функцією караоке
Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар оснащений 95-сильним двигуном і здатний розвинути 130 км/год, а розгін до 50 км/год займає 4,2 с. На вибір запропонують батареї ємністю 32 та 41,7 кВт∙год: запас ходу складе 320 та 415 км, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що Changan презентував потужний та недорогий гібридний кросовер із витратою 0,9 л на 100 км.

Також ми писали, що у Китаї з'явився електрокар за $8100 із запасом ходу понад 400 км.