Запас ходу 415 км та режим караоке: у Китаї показали дивний електрокар за $12 500 (фото)
Yudo Yuntu – електричний хетчбек В-класу зі збільшеним кліренсом. Авто оснащено 95-сильним електромотором та запропоновано з двома різними батареями.
У Китаї презентували новий Yudo Yuntu. Бюджетний електромобіль надходить у продаж за ціною від 85 800 до 95 800 юанів ($12 500 – 13 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
У перекладі з китайської Yuntu означає "хмарний кролик". Таким чином у Yudo вирішили відзначити настання року Кролика за китайським календарем.
Електромобіль Yudo Yuntu – компактний хетчбек В-класу зі збільшеним кліренсом та стриманим дизайном. У авто виражений "ніс", довгасті фари та профільовані боковини. За доплату машину можна прикрасити наклейками та графікою на кузові.
Розміри Yudo Yuntu 2023:
- Довжина – 4035 мм
- Ширина – 1736 мм
- Висота – 1625 мм
- Колісна база – 2480 мм
Хоча новий Yudo Yuntu – бюджетна модель, в салоні передбачено цифрову панель приладів та великий сенсорний дисплей. Базове оснащення включає кондиціонер та бездротову зарядку для смартфонів. Аудіосистема доповнена режимом караоке.
Китайський електрокар оснащений 95-сильним двигуном і здатний розвинути 130 км/год, а розгін до 50 км/год займає 4,2 с. На вибір запропонують батареї ємністю 32 та 41,7 кВт∙год: запас ходу складе 320 та 415 км, відповідно.
Раніше Фокус повідомляв, що Changan презентував потужний та недорогий гібридний кросовер із витратою 0,9 л на 100 км.
Також ми писали, що у Китаї з'явився електрокар за $8100 із запасом ходу понад 400 км.