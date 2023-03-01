Запас ходу 415 км та режим караоке: у Китаї показали дивний електрокар за $12 500 (фото)

Yudo Yuntu – електричний хетчбек В-класу зі збільшеним кліренсом. Авто оснащено 95-сильним електромотором та запропоновано з двома різними батареями.

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У Китаї презентували новий Yudo Yuntu. Бюджетний електромобіль надходить у продаж за ціною від 85 800 до 95 800 юанів ($12 500 – 13 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] У хетчбека збільшено дорожній просвіт Фото: CarNewsChina

У перекладі з китайської Yuntu означає "хмарний кролик". Таким чином у Yudo вирішили відзначити настання року Кролика за китайським календарем.

[ + – ] Запас ходу електрокара складає до 415 км. Фото: CarNewsChina

Електромобіль Yudo Yuntu – компактний хетчбек В-класу зі збільшеним кліренсом та стриманим дизайном. У авто виражений "ніс", довгасті фари та профільовані боковини. За доплату машину можна прикрасити наклейками та графікою на кузові.

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Розміри Yudo Yuntu 2023:

Довжина – 4035 мм

Ширина – 1736 мм

Висота – 1625 мм

Колісна база – 2480 мм

[ + – ] Оснащення включає цифрову панель приладів та великий тачскрин. Фото: CarNewsChina

Хоча новий Yudo Yuntu – бюджетна модель, в салоні передбачено цифрову панель приладів та великий сенсорний дисплей. Базове оснащення включає кондиціонер та бездротову зарядку для смартфонів. Аудіосистема доповнена режимом караоке.

[ + – ] Аудіосистема доповнена функцією караоке Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар оснащений 95-сильним двигуном і здатний розвинути 130 км/год, а розгін до 50 км/год займає 4,2 с. На вибір запропонують батареї ємністю 32 та 41,7 кВт∙год: запас ходу складе 320 та 415 км, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що Changan презентував потужний та недорогий гібридний кросовер із витратою 0,9 л на 100 км.

Також ми писали, що у Китаї з'явився електрокар за $8100 із запасом ходу понад 400 км.