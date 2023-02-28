У Китаї представили бюджетний електромобіль за $8100 із великим запасом ходу (фото)

Jiangnan U2 запропонує запас ходу до 406 км і бюджетний цінник. Електромобіль постачають із довічною гарантією на акумулятор, електромотор і електричну систему керування.

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Китайська компанія Jiangnan Motors представила свій новий електромобіль Jiangnan U2. Новинка отримала великий запас ходу й бюджетний цінник. Подробиці повідомили на сайті Car News China.

Jiangnan U2 буде доступний у шести різних модифікаціях. Їхній запас ходу становить від 151 до 406 км за циклом CLTC.

[ + – ] Jiangnan U2 отримав незвичайний дизайн Фото: Jiangnan

Електромобіль одержав незвичайний ретро-футуристичний дизайн. Дах пофарбований у контрастний чорний колір, а передня та задня оптика мають прямокутну форму.

[ + – ] Jiangnan U2 запропонують із шістьма різними кольорами кузова Фото: Jiangnan

Дверні ручки втоплені в кузов, а панорамний дах має площу 1,24 квадратного метра. Об'єм багажника становить 300 літрів, але його можна збільшити до 700 літрів за рахунок складання другого ряду сидінь.

Габарити Jiangnan U2 2023:

довжина — 3849 мм;

ширина — 1742 мм;

висота — 1545 мм;

колісна база — 2520 мм.

[ + – ] Інтер'єр Jiangnan U2 вийшов мінімалістичним Фото: Jiangnan

Jiangnan U2 запропонують із двома силовими установками. Базова версія оснащується електромотором потужністю 75 к.с і 120 Нм крутного моменту. Топовий варіант пропонує максимальну потужність 109 к.с. і крутний момент 160 Нм.

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До електромобіля додається довічна гарантія на акумулятор, електромотор і електричну систему керування. Також можна отримати трирічну або 120 000-кілометрову гарантію на всі вузли автомобіля.

Початкова ціна Jiangnan U2 складає 56 800 юанів (8100 доларів). Найдорожча версія 400 Pro обійдеться щонайменше в 98 800 юанів (14 100 доларів).

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