В Китае представили бюджетный электромобиль за $8100 с большим запасом хода (фото)

Jiangnan U2 предложит запас хода до 406 км и бюджетный ценник. Электромобиль поставляется с пожизненной гарантией на аккумулятор, электромотор и электрическую систему управления.

Related video

Китайская компания Jiangnan Motors представила свой новый электромобиль Jiangnan U2. Новинка получила большой запас хода и бюджетный ценник. Подробности сообщили на сайте Car News China.

Jiangnan U2 будет доступен в шести различных модификациях. Их запас хода составляет от 151 до 406 км по циклу CLTC.

[ + – ] Jiangnan U2 получил необычный дизайн Фото: Jiangnan

Электромобиль получил необычный ретро-футуристичный дизайн. Крыша выкрашена в контрастный черный цвет, а передняя и задняя оптика имеют прямоугольную форму.

[ + – ] Jiangnan U2 предложат с шестью различными цветами кузова Фото: Jiangnan

Дверные ручки утоплены в кузов, а панорамная крыша имеет площадь 1,24 квадратных метра. Объем багажника составляет 300 литров, но его можно увеличить до 700 литров за счет складывания второго ряда сидений.

Габариты Jiangnan U2 2023:

длина — 3849 мм;

ширина — 1742 мм;

высота — 1545 мм;

колесная база — 2520 мм.

[ + – ] Интерьер Jiangnan U2 получился минималистичным Фото: Jiangnan

Jiangnan U2 предложат с двумя силовыми установками. Базовая версия оснащается электромотором мощностью 75 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Топовый вариант предлагает максимальную мощность 109 л.с. и крутящий момент 160 Нм.

Важно

В Китае представили бюджетный электромобиль за $5700 с дизайном в духе Toyota (фото)

К электромобилю прилагается пожизненная гарантия на аккумулятор, электромотор и электрическую систему управления. Также можно получить трехлетнюю или 120 000-километровую гарантию на все узлы автомобиля.

Начальная цена Jiangnan U2 составляет 56 800 юаней (8 100 долларов). Самая дорогая версия 400 Pro обойдется минимум в 98 800 юаней (14 100 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что Chery показали яркий внедорожник Jetour Traveller за $21 500.