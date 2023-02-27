В Китае представили бюджетный электромобиль за $5700 с дизайном в духе Toyota (фото)

Weiao BOMA EV имеет неплохое оснащение и стильный дизайн. Максимальный запас хода электромобиля составляет 200 км на одном заряде.

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В Китае представили компактный электромобиль Weiao BOMA EV. Внешне он похож на уменьшенную версию роскошного минивэна Toyota Alphard. Подробности сообщили на сайте Car News China.

Weiao BOMA EV является четырехместным микроавтомобилем на электротяге. Он будет доступен в трех различных версиях.

Спереди установлена большая решетка радиатора в стиле Toyota Alphard. Также электрокар имеет похожие фары и фальшивые воздухозаборники.

[ + – ] Weiao BOMA EV внешне похож на Toyota Alphard Фото: DongCheDi

Weiao BOMA EV можно заказать в трех цветах кузова — белом, синем и золотом. Он оснащен 15-дюймовыми колесными дисками из алюминиевого сплава, которые обуты в шины размерностью 165/55 R15.

[ + – ] Электрокар доступен с тремя цветами кузова Фото: DongCheDi

Габариты Weiao BOMA EV:

длина — 3517 мм;

ширина — 1495 мм;

высота — 1660 мм;

колесная база — 2495 мм.

На передней оси установлен синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 41 л.с. и 84 Нм крутящего момента. Будут предложены два варианта литиевых аккумуляторов — на 11,9 кВтч (запас хода 130 км) и на 18,5 кВтч (запас хода 200 км). Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

[ + – ] Сзади установлены светодиодные фонари Фото: DongCheDi

В самой дорогой версии электромобиля в интерьере установлены 7-дюймовый экран приборной панели и 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также предусмотрены физические кнопки для управления некоторыми функциями автомобиля.

[ + – ] Самые дорогие комплектации предлагают два больших дисплея в интерьере Фото: DongCheDi

Среди оснащения есть антиблокировка тормозов, электронное распределение тормозного усилия, автоматическая разблокировка дверей после ДТП и контроль давления в шинах. Подушки безопасности не включены в список оборудования.

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Weiao BOMA EV уже доступен для покупки в Китае. Стоимость электромобиля составляет от 39 900 до 51 900 юаней (от 5 700 до 7 460 долларов).

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