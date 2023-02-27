У Китаї представили бюджетний електромобіль за $5700 з дизайном на кшталт Toyota (фото)
Weiao BOMA EV має непогане оснащення та стильний дизайн. Максимальний запас ходу електромобіля становить 200 кілометрів на одному заряді.
У Китаї презентували компактний електромобіль Weiao BOMA EV. Зовні він схожий на зменшену версію розкішного мінівену Toyota Alphard. Подробиці повідомили на сайті Car News China.
Weiao BOMA EV є чотиримісним мікроавтомобілем на електротязі. Він буде доступний у трьох різних версіях.
Спереду встановлені великі радіаторні решітки в стилі Toyota Alphard. Також електрокар має схожі фари та фальшиві повітрозабірники.
Weiao BOMA EV можна замовити у трьох кольорах кузова — білому, синьому та золотому. Він оснащений 15-дюймовими колісними дисками з алюмінієвого сплаву, які взуті у шини розмірністю 165/55 R15.
Габарити Weiao BOMA EV:
- довжина — 3517 мм;
- ширина — 1495 мм;
- висота — 1660 мм;
- колісна база — 2495 мм.
На передній осі встановлений синхронний електромотор із постійними магнітами потужністю 41 к.с. і 84 Нм крутного моменту. Буде запропоновано два варіанти літієвих акумуляторів — на 11,9 кВтг (запас ходу 130 км) і на 18,5 кВтг (запас ходу 200 км). Максимальна швидкість становить 100 км/год.
У найдорожчій версії електромобіля в інтер'єрі встановлені 7-дюймовий екран панелі приладів і 9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також передбачені фізичні кнопки для керування деякими функціями автомобіля.
Серед оснащення є антиблокування гальм, електронне розподілення гальмівного зусилля, автоматичне розблокування дверей після ДТП та контроль тиску в шинах. Подушки безпеки не включені до списку обладнання.Важливо
Weiao BOMA EV вже доступний для покупки у Китаї. Вартість електромобіля становить від 39 900 до 51 900 юанів (від 5700 до 7460 доларів).
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