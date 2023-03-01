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Авто

Запас хода 415 км и режим караоке: в Китае показали странный электрокар за $12 500 (фото)

Yudo Yuntu, новый Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайский электромобиль, электромобиль Yudo Yuntu
Фото: CarNewsChina | Yudo Yuntu — компактный электромобиль В-класса

Yudo Yuntu — электрический хэтчбек В-класса с увеличенным клиренсом. Авто оснащено 95-сильным электромотором и предложено с двумя разными батареями.

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В Китае презентовали новый Yudo Yuntu. Бюджетный электромобиль поступает в продажу по цене от 85 800 до 95 800 юаней ($12 500 – 13 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Yudo Yuntu, новый Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайский электромобиль, электромобиль Yudo Yuntu Fullscreen
У хэтчбека увеличен дорожный просвет
Фото: CarNewsChina

В переводе с китайского Yuntu означает "облачный кролик". Таким образом в Yudo решили отметить наступление года Кролика по китайскому календарю.

Yudo Yuntu, новый Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайский электромобиль, электромобиль Yudo Yuntu Fullscreen
Запас хода электрокара составляет до 415 км
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Yudo Yuntu – компактный хэтчбек В-класса с увеличенным клиренсом и сдержанным дизайном. У авто выраженный "нос", продолговатые фары и профилированные боковины. За доплату машину можно украсить наклейками и графикой на кузове.

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Размеры Yudo Yuntu 2023:

  • Длина – 4035 мм
  • Ширина – 1736 мм
  • Высота 1625 мм
  • Колесная база – 2480 мм
Yudo Yuntu, новый Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайский электромобиль, электромобиль Yudo Yuntu Fullscreen
Оснащение включает цифровую панель приборов и большой тачскрин
Фото: CarNewsChina

Хотя новый Yudo Yuntu – бюджетная модель, в салоне предусмотрены цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей. Базовое оснащение включает кондиционер и беспроводную зарядку для смартфонов. Аудиосистема дополнена режимом караоке.

Yudo Yuntu, новый Yudo Yuntu, Yudo Yuntu 2023, китайский электромобиль, электромобиль Yudo Yuntu Fullscreen
Аудиосистема дополнена функцией караоке
Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар оснащен 95-сильным мотором и способен развить 130 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 4,2 с. На выбор предложат батареи емкостью 32 и 41,7 кВт∙ч: запас хода составит 320 и 415 км, соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что Changan презентовал мощный и недорогой гибридный кроссовер с расходом 0,9 л на 100 км.

Также мы писали, что в Китае появился электрокар за $8100 с запасом хода свыше 400 км.