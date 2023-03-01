Запас хода 415 км и режим караоке: в Китае показали странный электрокар за $12 500 (фото)

Yudo Yuntu — электрический хэтчбек В-класса с увеличенным клиренсом. Авто оснащено 95-сильным электромотором и предложено с двумя разными батареями.

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В Китае презентовали новый Yudo Yuntu. Бюджетный электромобиль поступает в продажу по цене от 85 800 до 95 800 юаней ($12 500 – 13 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] У хэтчбека увеличен дорожный просвет Фото: CarNewsChina

В переводе с китайского Yuntu означает "облачный кролик". Таким образом в Yudo решили отметить наступление года Кролика по китайскому календарю.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет до 415 км Фото: CarNewsChina

Электромобиль Yudo Yuntu – компактный хэтчбек В-класса с увеличенным клиренсом и сдержанным дизайном. У авто выраженный "нос", продолговатые фары и профилированные боковины. За доплату машину можно украсить наклейками и графикой на кузове.

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Размеры Yudo Yuntu 2023:

Длина – 4035 мм

Ширина – 1736 мм

Высота 1625 мм

Колесная база – 2480 мм

[ + – ] Оснащение включает цифровую панель приборов и большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Хотя новый Yudo Yuntu – бюджетная модель, в салоне предусмотрены цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей. Базовое оснащение включает кондиционер и беспроводную зарядку для смартфонов. Аудиосистема дополнена режимом караоке.

[ + – ] Аудиосистема дополнена функцией караоке Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар оснащен 95-сильным мотором и способен развить 130 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 4,2 с. На выбор предложат батареи емкостью 32 и 41,7 кВт∙ч: запас хода составит 320 и 415 км, соответственно.

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