Новый британо-китайский минивэн станет недорогим конкурентом Volkswagen Transporter (фото)

Maxus V70 отличается нестандартным дизайном и богатой комплектацией. Модель предложат в грузовых и пассажирских версиях и будут оснащать дизельными двигателями на 125 и 150 л. с.

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В Китае презентован новый Maxus V70. Микроавтобус поступает в продажу на родине уже в этом месяце по цене от $21 500, а вскоре должен появиться и на европейском и австралийском рынках. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Модель предложат в грузовых и пассажирских версиях

Минивэн является преемником модели LDV Maxus V80, которую выпускали в Великобритании и Турции. Поскольку компанию выкупил китайский концерн SAIC, то производство перенесли в Поднебесную. Микроавтобус является недорогой альтернативой Volkswagen Transporter/Multivan, Ford Transit и Peugeot Traveller.

Maxus V70 отличается выразительным дизайном с большим углом наклона лобового стекла и изогнутой оконной линией. Безрамочная решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами.

[ + – ] В салоне установлен 12,3-дюймовый тачскрин

Модель построена на новой переднеприводной платформе. Она дебютировала в пассажирской версии длиной 4998 мм при колесной базе 3000 мм. Позже предложат грузовой и грузопассажирский варианты, а также удлиненные модификации.

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Минивэн доступен в вариантах на 5-9 мест. Базовое оснащение включает ESP, 12,3-дюймовый тачскрин, кондиционер и бесключевой доступ. Топовая версия получила камеры кругового обзора, подогрев руля и передних сидений.

[ + – ] Минивэн будут оснащать 2,0-литровыми турбодизелями

На выбор предложат 2,0-литровые турбодизели на 125 и 150 л. с. В обоих случаях максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Maxus V70 доступен с 6-ступенчатой механической и 9-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создали электрический минивэн на базе старого Ford Transit 90-х.

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