В Украине появился самый мощный грузовик в мире (фото)

Седельный тягач Volvo FH16 оснащен 16,1-литровым турбодизелем мощностью 750 л. с. Он способен буксировать прицепы весом до 325 тонн.

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В Украину привезли первый грузовик Volvo FH16. На данный момент это самый мощный серийный седельный тягач в мире. Об этом пишет издание "Автоцентр".

Новый Volvo FH16 приобрело сельскохозяйственное предприятие из Черниговской области для перевозки крупного рогатого скота. Была выбрана топовая самая мощная версия модели.

[ + – ] Грузовик оснащен 750-сильным турбодизелем Фото: autocentre.ua

Флагманский Volvo FH16 выпускают с 2011 года. Он оснащен 16,1-литровой турбодизельной шестеркой мощностью 750 л. с. и с крутящим моментом в 3550 Нм. Это рекордные показатели среди седельных тягачей и они позволяют в отдельных случаях буксировать прицепы весом до 325 тонн.

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В паре с двигателем аботает 12-ступенчатая роботизированная коробка передач i-Shift. Оснащение включает адаптивное рулевое управление Volvo Dynamic Steering.

[ + – ] В салоне установили цифровой щиток приборов и тачскрин Фото: Volvo

Седельный тягач получил современную диодную оптику. Салон Volvo FH16 отделан искусственной кожей. Грузовик получил цифровую панель приборов, сенсорный дисплей, климат-контроль и люк в крыше.

Ранее Фокус сообщал, что электрический грузовик Volvo проехал рекордное расстояние.

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