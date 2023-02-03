В США представили дизельный грузовик с революционной аэродинамикой (видео)

Грузовик Freightliner SuperTruck II обладает активной аэродинамикой, которая позволяет существенно сократить расход топлива. От боковых зеркал заднего вида избавились в угоду меньшему сопротивлению воздуха.

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Американская компания Freightliner представила новый дизельный грузовик SuperTruck II. Модель обладает лучшей аэродинамикой в истории бренда. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Грузовик основан на модели SuperTruck, но получил множество доработок. SuperTruck II имеет новые передний бампер с плавными линиями и новые воздухозаборники. Также появились более обтекаемые капот, обновленные решетка радиатора и обтекатели шасси.

Для улучшения аэродинамический показатель на SuperTruck II вместо боковых зеркал заднего вида установлены камеры. В Freightliner отметили, что они продемонстрировали большие перспективы в улучшении видимости и безопасности.

[ + – ] Freightliner SuperTruck II лишен боковых зеркал заднего вида Фото: Freightliner

На SuperTruck II используется инновационная активная аэродинамика. Она позволяет уменьшить лобовое сопротивление грузовика.

Когда SuperTruck II достигает шоссейной скорости, боковые удлинители и спойлер на крыше выдвигаются, чтобы минимизировать зазор между кабиной и прицепом. Также модель оснащена системой аэродинамического контроля высоты.

[ + – ] Freightliner SuperTruck II оснащается 13-литровым дизельным двигателем Фото: Freightliner

В Freightliner отметили, что новый грузовик оснащен самой эффективной силовой установкой в истории бренда. Она основана на 13-литровом турбодизеле Detroit Diesel, который работает в паре с 13-ступечатой коробкой переключения передач.

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Благодаря улучшениям аэродинамическое сопротивление было снижено более чем на 12% по сравнению с SuperTruck I. Кроме того, потребление топлива сократилось на 5,7%.

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