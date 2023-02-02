Британцы готовят инновационный водородный грузовик с автономным управлением (фото)

HVS хотят популяризовать использование водородных грузовиков на дорогах Великобритании. Первые прототипы оснастят революционной сенсорной технологией.

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Британская компания HVS работает над созданием двух водородных грузовиков с автономным управлением. Первые испытания начнутся в 2024 году. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

HVS входит в консорциум Hub2Hub, который занимается автоматизацией транспортных средств. На производство самоходного тягача для тяжелых грузов уже выделили 6,6 млн фунтов стерлингов (8,14 млн долларов).

[ + – ] Грузовик HVS будет работать на водороде и сможет ездить самостоятельно Фото: HVS

Британские программы CCAV и CAM дополнительно выделили 4,21 млн долларов для HVS в рамках семи грантов. Бренд намерен популяризовать использование водородных грузовиков на дорогах Великобритании.

Всего планируется создать два прототипа грузовиков, которые будут обладать системой автономного вождение 4-го уровня. Первый тестовый образец оснастят кабиной для водителя.

[ + – ] Только один из двух прототипов получит кабину для водителя Фото: HVS

Второй прототип лишится кабины и станет более обтекаемым. Его будут испытывать на закрытой трассе.

В основе этих тестов лежит цель создать транспортные средства, которые могут управляться автономно от одного узла к другому. Водитель может взять на себя управление удаленно.

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Чтобы грузовики смогли передвигаться самостоятельно их оснастят революционной сенсорной технологией. В нее входят радары, камеры и лидары с использованием искусственного интеллекта.

Ранее Фокус сообщал, что электрический 40-тонный грузовик с полуприцепом Volvo FH Electric преодолел 3000 км между Швейцарией и Испанией.