Электрический грузовик Volvo преодолел рекордное расстояние по Европе (фото)

Электрический грузовик за неделю проехал более 3000 км между Швейцарией и Испанией. Больше всего времени заняли обязательные остановки для отдыха и подзарядка.

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Электрический 40-тонный грузовик с полуприцепом Volvo FH Electric преодолел 3000 км между Швейцарией и Испанией. Это самое большое расстояние, пройденное коммерческим тягачом на электротяге. Об этом сообщили на сайте electrec.

Рейс совершила швейцарская логистическая компания Krummen Kerzers. Водитель Балинт Шнелл забрал 20 тонн апельсинов из Валенсии для продуктового магазина Casa del Mas в Цюрихе. Он впервые сел за руль электрического грузовика, поэтому ему пришлось ознакомиться с его особенностями.

На затяжную поездку ушла неделя. Больше всего времени занимали обязательные остановки для отдыха и подзарядка грузовика.

Шнеллу пришлось подзаряжать грузовик примерно 20 раз. Его заявленный запас хода составляет около 300 км на одном заряде.

[ + – ] Электрогрузовик Volvo пришлось заряжать около 20 раз Фото: facebook.com/Volvo.Trucks.Schweiz

"Рекорд или нет, но решающим фактором для нас является тот факт, что благодаря этой поездке были получены важные знания об использовании электрогрузовиков в междугородних перевозках", — сказал соуправляющий директор Krummen Kerzers Питер Краммен.

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Компания Krummen Kerzers хочет инвестировать в инфраструктуру зарядки электромобилей в Швейцарии. Помимо этого парк электрогрузовиков планируют увеличить до 18 единиц к концу 2023 года.

Ранее Фокус писал, что в США один из первых серийных грузовиков Tesla Semi вышел из строя.