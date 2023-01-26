Лучше Tesla: Mercedes готовит электрогрузовик с рекордным запасом хода (фото)

Водородный грузовик разрабатывается совместно с учеными из Орегонского государственного университета. На проект дополнительно выделили 25,8 млн долларов.

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Компания Daimler Truck North America совместно с учеными из Орегонского государственного университета работают над сверхмощным электрическим грузовиком. Подробности новой модели от грузового подразделения Mercedes-Benz рассказали на сайте electrive.

Грузовик будут выпускать под брендом Freightliner — этот бренд принадлежит Mercedes. получит передовую электрическую установку с водородными топливными ячейками вместо батареи и системой управления энергопотреблением. Это позволит добиться дальности хода около 965 километров, что даже больше, чем у основного конкурента Tesla Semi.

Команда разработчиков стремится увеличить срок службы топливных элементов до 25 000 часов. Пока технические характеристики проекта остаются в секрете.

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Электрогрузовик Tesla Semi сломали всего за месяц эксплуатации (фото)

В Орегонском государственном университете заявили, что начальные этапы проекта будут включать технологическое моделирование, этап анализа, выбор концепции и проектирование. На более поздних этапах водородный грузовик испытают в дорожных условиях.

Еще в 2021 году Министерство энергетики США пообещало Daimler Truck North America грант в размере 25,8 млн долларов на проект. Деньги выделят в рамках программы SuperTruck 3.

"Цель Daimler состоит разработке технологий для демонстрации инновационного электрического тягача на водородных топливных элементах, который превосходит требования по характеристикам, эффективности и дальности хода сверхмощных дальнемагистральных спальных тягачей без ущерба для полезной нагрузки", — сказано в сообщении компании.

Ранее Фокус писал, что в компании PepsiCo рассказали об особенностях эксплуатации электрического грузовика Tesla Semi.