Краще за Tesla: Mercedes готує електровантажівку з рекордним запасом ходу (фото)

Воднева вантажівка розробляється разом із вченими з Орегонського державного університету. На проект додатково виділили 25,8 млн доларів.

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Компанія Daimler Truck North America спільно з вченими з Орегонського державного університету працюють над надпотужною електричною вантажівкою. Деталі нової моделі від вантажного підрозділу Mercedes-Benz розповіли на сайті electrive.

Вантажівка випускатиме під брендом Freightliner — цей бренд належить Mercedes. Вона отримає передову електричну установку з водневими паливними осередками замість батареї та системою керування енергоспоживанням. Це дозволить досягти дальності ходу близько 965 кілометрів, що навіть більше, ніж в основного конкурента Tesla Semi.

Команда розробників прагне збільшити термін служби паливних елементів до 25 000 годин. Поки технічні характеристики проєкту залишаються в секреті.

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В Орегонському державному університеті заявили, що початкові етапи проєкту включатимуть технологічне моделювання, етап аналізу, вибір концепції та проєктування. На пізніших етапах водневу вантажівку зазнають у дорожніх умовах.

Ще в 2021 році Міністерство енергетики США пообіцяло Daimler Truck North America грант у розмірі 25,8 млн доларів на проєкт. Гроші виділять у межах програми SuperTruck 3.

"Мета Daimler полягає у розробці технологій для демонстрації інноваційного електричного тягача на водневих паливних елементах, який перевищує вимоги щодо характеристик, ефективності та дальності ходу надпотужних далекомагістральних спальних тягачів без шкоди для корисного навантаження", — сказано в повідомленні компанії.

Раніше Фокус писав, що в компанії PepsiCo розповіли про особливості експлуатації електричної вантажівки Tesla Semi.