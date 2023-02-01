Електрична вантажівка Volvo подолала рекордну відстань по Європі (фото)

Електрична вантажівка за тиждень проїхала понад 3000 км між Швейцарією та Іспанією. Найбільше часу зайняли обов'язкові зупинки для відпочинку та підзарядки.

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Електрична 40-тонна вантажівка з напівпричепом Volvo FH Electric подолала 3000 км між Швейцарією та Іспанією. Це найбільша відстань, пройдена комерційним тягачем на електротязі. Про це повідомили на сайті electrec.

Рейс здійснила швейцарська логістична компанія Krummen Kerzers. Водій Балінт Шнелл забрав 20 тонн апельсинів із Валенсії для продуктового магазину Casa del Mas у Цюріху. Він уперше сів за кермо електричної вантажівки, тому йому довелося ознайомитися з її особливостями.

На затяжну поїздку пішов тиждень. Найбільше часу займали обов'язкові зупинки для відпочинку та підзарядки вантажівки.

Шнеллу довелося заряджати вантажівку приблизно 20 разів. Її заявлений запас ходу становить близько 300 кілометрів на одному заряді.

[ + – ] Електровантажівку Volvo довелося заряджати близько 20 разів Фото: facebook.com/Volvo.Trucks.Schweiz

"Рекорд чи ні, але вирішальним фактором для нас є той факт, що завдяки цій поїздці було отримано важливі знання щодо використання електровантажівок у міжміських перевезеннях", — сказав співкеруючий директор Krummen Kerzers Пітер Краммен.

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Компанія Krummen Kerzers хоче інвестувати в інфраструктуру заряджання електромобілів у Швейцарії. Крім цього, парк електровантажівок планують збільшити до 18 одиниць до кінця 2023 року.

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