Британці готують інноваційну водневу вантажівку з автономним управлінням (фото)

HVS хочуть популяризувати використання водневої вантажівки на дорогах Великобританії. Перші прототипи оснастять революційну сенсорну технологію.

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Британська компанія HVS працює над створенням двох водневих вантажівок з автономним керуванням. Перші випробування розпочнуться у 2024 році. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

HVS входить до консорціуму Hub2Hub, який займається автоматизацією транспортних засобів. На виробництво самохідного тягача для важких вантажів уже виділили 6,6 млн фунтів стерлінгів (8,14 млн доларів).

[ + – ] Вантажівка HVS працюватиме на водні і зможе їздити самостійно Фото: HVS

Британські програми CCAV та CAM додатково виділили 4,21 млн доларів для HVS у межах семи грантів. Бренд має намір популяризувати використання водневих вантажівок на дорогах Великої Британії.

Всього планується створити два прототипи вантажівок, які володітимуть системою автономного водіння 4-го рівня. Перший тестовий зразок оснастять кабіною для водія.

[ + – ] Тільки один із двох прототипів отримає кабіну для водія Фото: HVS

Другий прототип позбудеться кабіни і стане більше обтічним. Його випробовуватимуть на закритій трасі.

В основі цих тестів є мета створити транспортні засоби, які можуть керуватися автономно від одного вузла до іншого. Водій може взяти на себе керування віддалено.

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Щоб вантажівки змогли пересуватися самостійно, їх оснастять революційною сенсорною технологією. До неї входять радари, камери та лідери з використанням штучного інтелекту.

Раніше Фокус повідомляв, що електрична 40-тонна вантажівка з напівпричепом Volvo FH Electric подолала 3000 км між Швейцарією та Іспанією.