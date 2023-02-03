У США представили дизельну вантажівку з революційною аеродинамікою (відео)

Вантажівка Freightliner SuperTruck II має активну аеродинаміку, яка дозволяє суттєво скоротити витрату палива. Від бічних дзеркал заднього виду позбулися для меншого опору повітря.

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Американська компанія Freightliner представила нову дизельну вантажівку SuperTruck II. Модель має кращу аеродинаміку в історії бренду. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Вантажівка заснована на моделі SuperTruck, але отримала безліч доробок. SuperTruck II має нові передній бампер з плавними лініями та нові повітрозабірники. Також з'явилися обтічний капот, оновлена решітка радіатора та обтічники шасі.

Для покращення аеродинамічного показника на SuperTruck II замість бічних дзеркал заднього виду встановлено камери. У Freightliner зазначили, що вони продемонстрували великі перспективи у покращенні видимості та безпеки.

[ + – ] Freightliner SuperTruck II позбавлений бічних дзеркал заднього виду Фото: Freightliner

На SuperTruck II використовується інноваційна активна аеродинаміка. Вона дозволяє зменшити лобовий опір вантажівки.

Коли SuperTruck II досягає шосейної швидкості, бічні подовжувачі та спойлер на даху висуваються, щоб мінімізувати зазор між кабіною та причепом. Також модель оснащена системою аеродинамічного контролю висоти.

[ + – ] Freightliner SuperTruck II оснащується 13-літровим дизельним двигуном Фото: Freightliner

У Freightliner зазначили, що нова вантажівка оснащена найефективнішою силовою установкою в історії бренду. Вона заснована на 13-літровому турбодизелі Detroit Diesel, який працює в парі з 13-стубчатою коробкою перемикання передач.

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Завдяки покращенням аеродинамічний опір було знижено більш ніж на 12% порівняно з SuperTruck I. Крім того, споживання палива скоротилося на 5,7%.

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