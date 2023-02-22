В Україні з'явилася найпотужніша вантажівка у світі (фото)

Сідельний тягач Volvo FH16 оснащений 16,1-літровим турбодизелем потужністю 750 к. с. Він здатний буксирувати причепи вагою 325 тонн.

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В Україну привезли першу вантажівку Volvo FH16. Наразі це найпотужніший серійний сідельний тягач у світі. Про це пише видання "Автоцентр".

Новий Volvo FH16 придбало сільськогосподарське підприємство із Чернігівської області для перевезення великої рогатої худоби. Була обрана топова найпотужніша версія моделі.

[ + – ] Вантажівка оснащена 750-сильним турбодизелем Фото: autocentre.ua

Флагманський Volvo FH16 випускають із 2011 року. Він оснащений 16,1-літровою турбодизельною шісткою потужністю 750 к. с. і з крутним моментом 3550 Нм. Це рекордні показники серед сідельних тягачів і дозволяють в окремих випадках буксирувати причепи вагою до 325 тонн.

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У парі з двигуном працює 12-ступінчаста роботизована коробка i-Shift. Оснащення включає адаптивне кермо Volvo Dynamic Steering.

[ + – ] У салоні встановили цифровий щиток приладів і тачскрін. Фото: Volvo

Сідельний тягач отримав сучасну діодну оптику. Салон Volvo FH16 оброблений штучною шкірою. Вантажівка отримала цифрову панель приладів, сенсорний дисплей, клімат-контроль та люк у даху.

Раніше Фокус повідомляв, що електрична вантажівка Volvo проїхала рекордну відстань.

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