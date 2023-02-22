В Україні з'явилася найпотужніша вантажівка у світі (фото)
Сідельний тягач Volvo FH16 оснащений 16,1-літровим турбодизелем потужністю 750 к. с. Він здатний буксирувати причепи вагою 325 тонн.
В Україну привезли першу вантажівку Volvo FH16. Наразі це найпотужніший серійний сідельний тягач у світі. Про це пише видання "Автоцентр".
Новий Volvo FH16 придбало сільськогосподарське підприємство із Чернігівської області для перевезення великої рогатої худоби. Була обрана топова найпотужніша версія моделі.
Флагманський Volvo FH16 випускають із 2011 року. Він оснащений 16,1-літровою турбодизельною шісткою потужністю 750 к. с. і з крутним моментом 3550 Нм. Це рекордні показники серед сідельних тягачів і дозволяють в окремих випадках буксирувати причепи вагою до 325 тонн.
У парі з двигуном працює 12-ступінчаста роботизована коробка i-Shift. Оснащення включає адаптивне кермо Volvo Dynamic Steering.
Сідельний тягач отримав сучасну діодну оптику. Салон Volvo FH16 оброблений штучною шкірою. Вантажівка отримала цифрову панель приладів, сенсорний дисплей, клімат-контроль та люк у даху.
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