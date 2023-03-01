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Новий британо-китайський мінівен стане недорогим конкурентом Volkswagen Transporter (фото)

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Maxus V70 відрізняється оригінальним дизайном

Maxus V70 відрізняється нестандартним дизайном та багатою комплектацією. Модель запропонують у вантажних та пасажирських версіях та оснащуватимуть дизельними двигунами на 125 та 150 к. с.

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У Китаї презентовано новий Maxus V70. Мікроавтобус надходить у продаж на батьківщині вже цього місяця за ціною від $21 500, а незабаром має з'явитися і на європейському та австралійському ринках. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Модель запропонують у вантажних та пасажирських версіях

Мінівен є наступником моделі LDV Maxus V80, яку випускали у Великій Британії та Туреччині. Оскільки компанію викупив китайський концерн SAIC, виробництво перенесли до Піднебесної. Мікроавтобус є недорогою альтернативою Volkswagen Transporter/Multivan, Ford Transit та Peugeot Traveller.

Maxus V70 відрізняється виразним дизайном з великим кутом нахилу лобового скла та вигнутою віконною лінією. Безрамкові грати радіатора поєднуються з розкосими діодними фарами.

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У салоні встановлений 12,3-дюймовий тачскрін.

Модель побудована на новій передньопривідній платформі. Вона дебютувала у пасажирській версії завдовжки 4998 мм при колісній базі 3000 мм. Пізніше запропонують вантажний та вантажопасажирський варіанти, а також подовжені модифікації.

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Мінівен доступний у випадках на 5-9 місць. Базове оснащення включає ESP, 12,3-дюймовий тачскрин, кондиціонер та безключовий доступ. Топова версія отримала камери кругового огляду, підігрів керма та передніх сидінь.

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Мінівен оснащуватимуть 2,0-літровими турбодизелями

На вибір запропонують 2,0-літрові турбодизелі на 125 та 150 к. с. В обох випадках максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Maxus V70 доступний з 6-ступінчастою механічною та 9-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї створили електричний мінівен на базі старого Ford Transit 90-х.

Також ми писали, що Hyundai презентували найрозкішніший комерційний фургон.