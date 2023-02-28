Changan показал яркий и мощный кроссовер за $27 000 с запасом хода 1000 км (фото)

Changan UNI-K iDD получил 1,5-литровую турбочетверку и электромотор суммарной мощностью 306 л. с. В комбинированном цикле он расходует всего 0,9 л на 100 км.

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Линейку Changan UNI-K пополнила подзаряжаемая гибридная версия iDD. Стильный купе-кроссовер поступит в продажу с марта по цене от 187 900 до 215 900 юаней ($27 000 – 31 000), а позже может появиться в других странах. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Гибридная установка развивает 306 л. с. Фото: CarNewsChina

Changan UNI-K – обтекаемый среднеразмерный кроссовер с высоким капотом и покатой крышей. У него огромная решетка радиатора, узкие фары и выдвижные ручки.

Размеры Changan UNI-K:

Длина – 4865 мм

Ширина – 1948 мм

Высота – 1690 мм

Колесная база – 2890 мм

[ + – ] Панель приборов установлена непривычно высоко Фото: CarNewsChina

В салоне руль приплюснут, а виртуальный щиток приборов расположен очень высоко. Сенсорный дисплей мультимедийной системы стоит отдельно. Спортивные передние кресла разделены высоким центральным тоннелем.

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Базовая комплектация Changan UNI-K в исполнении iDD очень богатая – панорамная крыша, камера заднего вида, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений. В топовой версии есть массаж кресел, адаптивный круиз-контроль и функция распознавания лица.

[ + – ] Комплектация включает спортивные кресла с электроприводом и вентиляцией

Китайский кроссовер Changan UNI-K iDD оснащен 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 306 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с, а батарея на 28,39 кВт∙ч позволяет преодолеть до 135 км в электрическом режиме. Заявленный расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 0,9 л/100 км, а суммарный запас хода на электротяге и бензине составляет 1000 км.

Ранее Фокус сообщал, что Changan представил роскошный семиместный кроссовер за 25 000 долларов.

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