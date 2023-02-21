Семейный спорт: Mitsubishi готовят мощный и экономичный кроссовер на 7 мест (фото)

Новый Mitsubishi Outlander Ralliart будет мощным и экономичным плагин-гибридом. Семиместный кроссовер сможет проехать свыше 60 км на электротяге.

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Новый Mitsubishi Outlander получит спортивную версию Ralliart. Заряженный семейный кроссовер должны презентовать в 2024 году. Об этом стало известно журналистам японского сайта BestCarWeb.

[ + – ] Концепт-кар Mitsubishi Outlander Ralliart показали год назад Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Outlander Ralliart в статусе концепт-кара презентовали в начале 2022 года. Теперь принято решение запустить спортивную модель в серию.

Mitsubishi Outlander Ralliart 2024 предложат исключительно в формате подзаряжаемого гибрида с 2,4-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. Ее мощность повысят с 248 до примерно 290 л. с.

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Спортивный кроссовер Mitsubishi станет быстрее, но при этом останется экономичным. К тому же, он сможет проехать свыше 60 км в электрическом режиме.

[ + – ] Спортивный кроссовер оснастят гибридной установкой Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Ожидается, что новый Mitsubishi Outlander Ralliart также получит доработанную подвеску. Автомобилю занизят клиренс и повысят жесткость кузова.

Отличить заряженный кроссовер визуально можно по агрессивному дизайну передней части, аэродинамическому обвесу и увеличенным колесам с низкопрофильной резиной. В салоне появятся спортивные сиденья и руль. Модель останется семиместной.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi вывели на рынок новое поколение компактного кроссовера ASX.