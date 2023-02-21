Семейный спорт: Mitsubishi готовят мощный и экономичный кроссовер на 7 мест (фото)
Новый Mitsubishi Outlander Ralliart будет мощным и экономичным плагин-гибридом. Семиместный кроссовер сможет проехать свыше 60 км на электротяге.
Новый Mitsubishi Outlander получит спортивную версию Ralliart. Заряженный семейный кроссовер должны презентовать в 2024 году. Об этом стало известно журналистам японского сайта BestCarWeb.
Кроссовер Mitsubishi Outlander Ralliart в статусе концепт-кара презентовали в начале 2022 года. Теперь принято решение запустить спортивную модель в серию.
Mitsubishi Outlander Ralliart 2024 предложат исключительно в формате подзаряжаемого гибрида с 2,4-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. Ее мощность повысят с 248 до примерно 290 л. с.
Спортивный кроссовер Mitsubishi станет быстрее, но при этом останется экономичным. К тому же, он сможет проехать свыше 60 км в электрическом режиме.
Ожидается, что новый Mitsubishi Outlander Ralliart также получит доработанную подвеску. Автомобилю занизят клиренс и повысят жесткость кузова.
Отличить заряженный кроссовер визуально можно по агрессивному дизайну передней части, аэродинамическому обвесу и увеличенным колесам с низкопрофильной резиной. В салоне появятся спортивные сиденья и руль. Модель останется семиместной.
Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi вывели на рынок новое поколение компактного кроссовера ASX.