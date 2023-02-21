Сімейний спорт: Mitsubishi готують потужний та економічний кросовер на 7 місць (фото)

Новий Mitsubishi Outlander Ralliart буде потужним та економічним плагін-гібридом. Семимісний кросовер зможе проїхати понад 60 км на електротязі.

Related video

Новий Mitsubishi Outlander отримає спортивну версію Ralliart. Заряджений сімейний кросовер мають презентувати у 2024 році. Про це стало відомо журналістам японського сайту BestCarWeb.

[ + – ] Концепт-кар Mitsubishi Outlander Ralliart показали рік тому Фото: прес-служба/Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Outlander Ralliart у статусі концепт-кара презентували на початку 2022 року. Тепер ухвалено рішення запустити спортивну модель у серію.

Mitsubishi Outlander Ralliart 2024 запропонують виключно у форматі гібрида, що заряджається, з 2,4-літровою бензиновою четвіркою і двома електромоторами. Його потужність збільшать з 248 до приблизно 290 к. с.

Важливо

Презентований найкомпактніший і найдоступніший кросовер Mitsubishi за $14 000 (фото)

Спортивний кросовер Mitsubishi стане швидшим, але при цьому залишиться економічним. До того ж він зможе проїхати понад 60 км в електричному режимі.

[ + – ] Спортивний кросовер оснастять гібридною установкою Фото: прес-служба/Mitsubishi

Очікується, що новий Mitsubishi Outlander Ralliart також отримає доопрацьовану підвіску. Автомобілю занизять кліренс та підвищать жорсткість кузова.

Відрізнити заряджений кросовер візуально можна за агресивним дизайном передньої частини, аеродинамічним обважуванням і збільшеними колесами з низькопрофільною гумою. У салоні з'являться спортивні сидіння та кермо. Модель залишиться семимісцевою.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi вивели на ринок нове покоління компактного кросовера ASX.