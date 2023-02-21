Сімейний спорт: Mitsubishi готують потужний та економічний кросовер на 7 місць (фото)
Новий Mitsubishi Outlander Ralliart буде потужним та економічним плагін-гібридом. Семимісний кросовер зможе проїхати понад 60 км на електротязі.
Новий Mitsubishi Outlander отримає спортивну версію Ralliart. Заряджений сімейний кросовер мають презентувати у 2024 році. Про це стало відомо журналістам японського сайту BestCarWeb.
Кросовер Mitsubishi Outlander Ralliart у статусі концепт-кара презентували на початку 2022 року. Тепер ухвалено рішення запустити спортивну модель у серію.
Mitsubishi Outlander Ralliart 2024 запропонують виключно у форматі гібрида, що заряджається, з 2,4-літровою бензиновою четвіркою і двома електромоторами. Його потужність збільшать з 248 до приблизно 290 к. с.
Спортивний кросовер Mitsubishi стане швидшим, але при цьому залишиться економічним. До того ж він зможе проїхати понад 60 км в електричному режимі.
Очікується, що новий Mitsubishi Outlander Ralliart також отримає доопрацьовану підвіску. Автомобілю занизять кліренс та підвищать жорсткість кузова.
Відрізнити заряджений кросовер візуально можна за агресивним дизайном передньої частини, аеродинамічним обважуванням і збільшеними колесами з низькопрофільною гумою. У салоні з'являться спортивні сидіння та кермо. Модель залишиться семимісцевою.
Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi вивели на ринок нове покоління компактного кросовера ASX.