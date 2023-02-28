Changan показав яскравий і потужний кросовер за $27 000 із запасом ходу 1 000 км (фото)

Changan UNI-K iDD отримав 1,5-літрову турбочетвірку й електромотор сумарною потужністю 306 к. с. У комбінованому циклі він витрачає лише 0,9 л на 100 км.

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Лінійку Changan UNI-K поповнила гібридна версія iDD, що підзаряджається. Стильний купе-кросовер надійде у продаж із березня за ціною від 187 900 до 215 900 юанів ($27 000 – 31 000), а пізніше може з'явитися в інших країнах. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Гібридна установка розвиває 306 к. с. Фото: CarNewsChina

Changan UNI-K — обтічний середньорозмірний кросовер із високим капотом і похилим дахом. У нього величезна решітка радіатора, вузькі фари та висувні ручки.

Розміри Changan UNI-K:

довжина — 4 865 мм;

ширина — 1 948 мм;

висота — 1 690 мм;

колісна база — 2 890 мм.

[ + – ] Панель приладів встановлена незвично високо Фото: CarNewsChina

У салоні кермо плескате, а віртуальний щиток приладів розташований дуже високо. Сенсорний екран мультимедійної системи стоїть окремо. Спортивні передні крісла розділені найвищим центральним тунелем.

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Базова комплектація Changan UNI-K у виконанні iDD дуже багата — панорамний дах, камера заднього виду, електропривід, підігрів і вентиляція передніх сидінь. У топовій версії є масаж крісел, адаптивний круїз-контроль та функція розпізнавання обличчя.

[ + – ] Комплектація враховує спортивні крісла з електроприводом і вентиляцією

Китайський кросовер Changan UNI-K iDD оснащений 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором сумарною потужністю 306 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 8,1 с, а батарея на 28,39 кВт∙год дозволяє подолати до 135 км в електричному режимі. Заявлена витрата палива у комбінованому циклі становить лише 0,9 л/100 км, а сумарний запас ходу на електротязі та бензині становить 1 000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Changan представив розкішний семимісний кросовер за 25 000 доларів.

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