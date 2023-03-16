Гібрид та три варіанти дизайну: яким буде новий Toyota Land Cruiser Prado 2023 (фото)

Toyota Land Cruiser Prado збудують на новій рамній платформі. Позашляховик вперше отримає ретро-версію та гібридну модифікацію.

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В інтернет просочилася цікава інформація про новий Toyota Land Cruiser Prado. Презентацію наступного покоління рамного позашляховика заплановано на літо. Про це повідомляє японський веб-сайт BestCarWeb.

Джерела в концерні Toyota проінформували, що новий Prado 2023 запропонують відразу в трьох різних варіантах, які кардинально відрізнятимуться дизайном передньої частини.

Стандартна версія отримає оформлення передньої частини на кшталт старшого Toyota Land Cruiser 300. Також буде доступний ретро-варіант із круглими фарами в стилі класичного Land Cruiser 70. Подробиці третьої модифікації поки що тримаються в секреті.

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Також стало відомо, що позашляховик буде побудований на рамній платформі TNGA-F як Toyota Sequoia та Land Cruiser 300. Він збереже 2,8-літровий турбодизель, а також отримає новий 3,3-літровий турбодизельний V6 старшого брата. А ось на зміну бензинової версії прийде економічний гібрид.

Раніше Фокус повідомляв, що гібридні версії також з'являться у Toyota Land Cruiser 300 та Lexus LX. Їхня потужність перевищить 400 к. с.

Також ми писали, що гібридом стане новий кросовер Toyota C-HR другого покоління.