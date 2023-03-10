Авангардний дизайн та електрифікація: яким буде новий кросовер Toyota C-HR 2024 (фото)

Нова Toyota C-HR збереже футуристичний дизайн передсерійного концепт-кара. Кросоверу запропонують гібридні установки потужністю до 223 к. с.

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В інтернет потрапила інформація про Toyota C-HR другого покоління. Компактний кросовер буде доступний виключно у гібридних версіях. Про це повідомляє сайт Which Car.

Кросовер запропонують виключно у гібридних версіях Фото: Toyota

Серійна Toyota C-HR дебютує наприкінці цього або на початку наступного року. За дизайном кросовер повторюватиме передсерійний концепт-кар, представлений наприкінці 2022 року. В авто клиноподібний силует з вираженим "носом" і захованими у стійках ручками задніх дверей.

Кросовер Toyota C-HR буде запропонований у двох чи трьох гібридних модифікаціях. Силовими установками поділиться нова Toyota Prius 2023, побудована на тій самій платформі TNGA.

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Нагадаємо, що Prius пропонують у гібридних модифікаціях з 1,8-літровим бензиновим мотором (віддача силової установки — 140 к.с.) і 2,0-літровою четвіркою (193 і 223 к.с.). Найпотужніший варіант є підзаряджається, а ось 193-сильна версія доступна з повним приводом.

Топова версія зможе проїхати 60 км на електротязі Фото: Toyota

Очікується, що характеристики Toyota C-HR 2024 будуть такими самими. Гібрид, що заряджається, отримає акумуляторну батарею ємністю 13,6 кВт∙год і зможе проїхати приблизно 60 км у повністю електричному режимі.

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