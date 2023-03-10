Авангардный дизайн и электрификация: каким будет новый кроссовер Toyota C-HR 2024 (фото)

Новая Toyota C-HR сохранит футуристический дизайн предсерийного концепт-кара. Кроссоверу предложат гибридные установки мощностью до 223 л. с.

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В интернет попала информация о Toyota C-HR второго поколения. Компактный кроссовер будет доступен исключительно в гибридных версиях. Об этом сообщает сайт Which Car.

Кроссовер предложат исключительно в гибридных версиях Фото: Toyota

Серийная Toyota C-HR дебютирует в конце нынешнего либо начале следующего года. По дизайну кроссовер будет повторять предсерийный концепт-кар, представленный в конце 2022 года. У авто клиновидный силуэт с выраженным "носом" и спрятанными в стойках ручками задних дверей.

Кроссовер Toyota C-HR будет предложен в двух или трех гибридных модификациях. Силовыми установками поделится новая Toyota Prius 2023, построенная на той же платформе TNGA.

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Напомним, что Prius предлагают в гибридных модификациях с 1,8-литровым бензиновым мотором (отдача силовой установки – 140 л. с.) и 2,0-литровой четверкой (193 и 223 л. с.). Самый мощный вариант является подзаряжаемым, а вот 193-сильная версия доступна с полным приводом.

Топовая версия сможет проехать 60 км на электротяге Фото: Toyota

Ожидается, что характеристики Toyota C-HR 2024 будут такими же. Подзаряжаемый гибрид получит аккумуляторную батарею емкостью 13,6 кВт∙ч и сможет проехать примерно 60 км в полностью электрическом режиме.

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