Гибрид и три варианта дизайна: каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado 2023 (фото)

Toyota Land Cruiser Prado построят на новой рамной платформе. Внедорожник впервые получит ретро-версию и гибридную модификацию.

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В интернет просочилась интересная информация про новый Toyota Land Cruiser Prado. Презентация следующего поколения рамного внедорожника запланирована на лето. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Источники в концерне Toyota проинформировали, что новый Prado 2023 предложат сразу в трех разных вариантах, которые будут кардинально отличаться дизайном передней части.

Стандартная версия получит оформление передней части в духе старшего Toyota Land Cruiser 300. Также будет доступен ретро-вариант с круглыми фарами в стиле классического Land Cruiser 70. Подробности третьей модификации пока держатся в секрете.

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Также стало известно, что внедорожник будет построен на рамной платформе TNGA-F как Toyota Sequoia и Land Cruiser 300. Он сохранит 2,8-литровый турбодизель, а также получит новый 3,3-литровый турбодизельный V6 старшего брата. А вот на смену бензиновой версии придет экономичный гибрид.

Ранее Фокус сообщал, что гибридные версии также появятся у Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Их мощность превысит 400 л. с.

Также мы писали, что гибридом станет и новый кроссовер Toyota C-HR второго поколения.