Новый премиальный кроссовер Toyota заметили на дорогах до премьеры (фото)

Кроссовер Crown Sport будет представителем нового семейства премиальных Toyota. Модель предложат исключительно в гибридных версиях и только с полным приводом.

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В Японии замечен новый купе-кроссовер Crown Sport от Toyota. Модель премиум-класса проходит испытания и будет презентована до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт BestCarWeb.

Новая Toyota Crown Sport не была прикрыта камуфляжом, что дало возможно разглядеть дизайн автомобиля. Он практически не изменился по сравнению с представленным в прошлом году одноименным концепт-каром.

Концепт-кар Toyota Crown Sport показали в прошлом году Фото: Toyota

Кроссовер Toyota отличается мускулистым внешним видом с расширенными крыльями и высокой оконной линией. У него покатая крыша и большой спойлер на верхней кромке заднего стекла.

Модель построена на платформе седана Toyota Crown 2023 и получит его гибридные установки мощностью 218 и 345 л. с. ее предложат исключительно с полным приводом.

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Напомним, что с недавних пор в линейке Toyota не одна модель Crown – под этим брендом будут выпускать целое семейство премиальных авто. В иерархии японского концерна они займут нишу между Toyota и Lexus.

Ранее уже были рассекречены два седана, три кроссовера и минивэн Crown. Автомобили планируют продавать в 40 странах мира.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX получат мощные гибридные версии.

Также мы писали, что Toyota ведет разработку нового поколения кроссовера RAV4.