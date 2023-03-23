Toyota випустить екстремальний позашляховик на базі Land Cruiser: перші подробиці (фото)

Toyota 4Runner 2025 збереже рамну конструкцію та гарні позашляхові якості. У лінійці вперше з'явиться гібридна модифікація.

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З'явилася перша інформація про новий Toyota 4Runner. П'яте покоління рамного позашляховика дебютує у першій половині 2024 року. Про це пише американське видання Motor Trend.

Нинішній Toyota 4Runner випускають із 2009 року і модель вже давно потребує заміни. Вона не відповідає багатьом сучасним нормам і їй не вистачає нових технологій.

Нинішній Toyota 4Runner випускають із 2009 року. Фото: Toyota

Позашляховик порідниться з Toyota Land Cruiser 300 та Sequoia, адже буде побудований на тій же рамній платформі TNGA-F. До речі, цю ж архітектуру використовуватиме і новий Toyota Land Cruiser Prado.

Судячи з рендерів, Toyota 4Runner 2025 збереже брутальний дизайн. Концепція моделі не зміниться, тобто вона, як і раніше, буде добре пристосована до бездоріжжя.

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Позашляховик Toyota 4Runner отримає абсолютно нові двигуни. На зміну бензиновому V6 прийде 2,4-літрова 275-сильна турбочетвірка від Lexus RX 2023. Також очікується гібридна модифікація — силову установку для неї можуть запозичити у Toyota Crown або Sequoia. Також авто отримає 10-ступінчасту автоматичну КПП та повністю нову підвіску.

Новий Toyota 4Runner надійде у продаж із другого кварталу 2025 року. Вартість позашляховика становитиме від 40 000 до 55 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що під час випробувань помітили новий преміальний кросовер Toyota.

Також ми писали, що Toyota Land Cruiser 300 та Lexus LX стануть гібридами.