Новий стильний електромобіль Lexus кине виклик Tesla Model 3 (фото)

Електромобіль Lexus IS оснастять двома двигунами загальною потужністю 360 к. с. Седан зміниться зовні і стане елегантнішим за попередника.

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Lexus розпочав розробку четвертого покоління моделі IS. Седан D-класу з'явиться 2025 року і кардинально зміниться – стане електромобілем. Перша інформація про автомобіль опублікована на сайті BestCarWeb.

[ + – ] Поряд із седаном планується і універсал-кросовер Фото: BestCarWeb

Нинішній Lexus IS відомий із 2013 року і вже неодноразово оновлювався. Попит на застарілу модель впав і вона потребує перезавантаження. Оскільки бензинові седани D-класу втрачають популярність, то Lexus IS вирішили електрифікувати і перетворити на конкурента Tesla Model 3 і BMW i4.

Опубліковано і перші рендери Lexus IS 2025. Візуально авто матиме мало спільного з попередником. Його дизайн стане елегантнішим – з аркоподібним дахом, загостреною задньою частиною та вузькими фарами. Фірмова веретеноподібна решітка радіатора Lexus піде в минуле.

[ + – ] Електрокар Lexus оснастять 360-сильною установкою Фото: BestCarWeb

Розміри Lexus IS 2025:

Довжина – 4770 мм

Ширина – 1850 мм

Висота – 1437 мм

Колісна база – 2850 мм

Крім седана, на зображеннях можна побачити і п'ятидверну версію моделі, що є гібридом універсала та кросовера.

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Електромобіль Lexus IS побудують на платформі e-TNGA, як кросовер RZ та Toyota bZ4X. Повнопривідна версія седана важитиме 1900 кг і отримає два двигуни сумарною потужністю 360 к. с. Не виключено також, що з'являться менш потужні варіанти моделі із заднім приводом. Ціна Lexus IS становитиме від 56 000 до 67 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota та Suzuki розробляють недороге спорткупе за 16 500 доларів.