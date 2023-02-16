Новый стильный электромобиль Lexus бросит вызов Tesla Model 3 (фото)
Электромобиль Lexus IS оснастят двумя моторами общей мощностью 360 л. с. Седан изменится внешне и станет элегантнее предшественника.
Lexus начал разработку четвертого поколения модели IS. Седан D-класса появится в 2025 году и кардинально изменится — станет электромобилем. Первая информация об авто опубликована на сайте BestCarWeb.
Нынешний Lexus IS известен с 2013 года и уже неоднократно обновлялся. Спрос на устаревшую модель упал и она нуждается в перезагрузке. Поскольку бензиновые седаны D-класса теряют в популярности, то Lexus IS решили электрифицировать и превратить в конкурента Tesla Model 3 и BMW i4.
Опубликованы и первые рендеры Lexus IS 2025. Визуально авто будет иметь мало общего с предшественником. Его дизайн станет элегантнее – с аркообразной крышей, заостренной задней частью и узкими фарами. Фирменная веретенообразная решетка радиатора Lexus уйдет в прошлое.
Размеры Lexus IS 2025:
- Длина – 4770 мм
- Ширина – 1850 мм
- Высота – 1437 мм
- Колесная база – 2850 мм
Помимо седана, на изображениях можно увидеть и пятидверную версию модели, являющую собой гибрид универсала и кроссовера.Важно
Электромобиль Lexus IS построят на платформе e-TNGA, как кроссовер RZ и Toyota bZ4X. Полноприводная версия седана будет весить 1900 кг и получит два мотора суммарной мощностью 360 л. с. Не исключено также, что появятся менее мощные варианты модели с задним приводом. Цена Lexus IS составит от 56 000 до 67 000 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota и Suzuki разрабатывают недорогое спорткупе за 16 500 долларов.