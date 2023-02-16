Новый стильный электромобиль Lexus бросит вызов Tesla Model 3 (фото)

Электромобиль Lexus IS оснастят двумя моторами общей мощностью 360 л. с. Седан изменится внешне и станет элегантнее предшественника.

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Lexus начал разработку четвертого поколения модели IS. Седан D-класса появится в 2025 году и кардинально изменится — станет электромобилем. Первая информация об авто опубликована на сайте BestCarWeb.

[ + – ] Наряду с седаном планируется и универсал-кроссовер Фото: BestCarWeb

Нынешний Lexus IS известен с 2013 года и уже неоднократно обновлялся. Спрос на устаревшую модель упал и она нуждается в перезагрузке. Поскольку бензиновые седаны D-класса теряют в популярности, то Lexus IS решили электрифицировать и превратить в конкурента Tesla Model 3 и BMW i4.

Опубликованы и первые рендеры Lexus IS 2025. Визуально авто будет иметь мало общего с предшественником. Его дизайн станет элегантнее – с аркообразной крышей, заостренной задней частью и узкими фарами. Фирменная веретенообразная решетка радиатора Lexus уйдет в прошлое.

[ + – ] Электрокар Lexus оснастят 360-сильной установкой Фото: BestCarWeb

Размеры Lexus IS 2025:

Длина – 4770 мм

Ширина – 1850 мм

Высота – 1437 мм

Колесная база – 2850 мм

Помимо седана, на изображениях можно увидеть и пятидверную версию модели, являющую собой гибрид универсала и кроссовера.

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Электромобиль Lexus IS построят на платформе e-TNGA, как кроссовер RZ и Toyota bZ4X. Полноприводная версия седана будет весить 1900 кг и получит два мотора суммарной мощностью 360 л. с. Не исключено также, что появятся менее мощные варианты модели с задним приводом. Цена Lexus IS составит от 56 000 до 67 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota и Suzuki разрабатывают недорогое спорткупе за 16 500 долларов.