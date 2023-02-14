Курс на электрификацию: Toyota готовит новую линейку автомобилей

Электромобили нового поколения должны появиться уже к 2026 году. Из будет выпускать под премиальным брендом Lexus.

Related video

Новый президент Toyota Кодзи Сато заявил, что компания сосредоточится на производстве электромобилей. По его словам, в модельном ряду бренда ожидается серьезное пополнение. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Toyota в ближайшем будущем будет придерживаться трех главных принципов – электрификация, интеллект и диверсификация. Сато считает, что компании следует производить автомобили с учетом "энергетической безопасности" и стремиться к уменьшению вредных выбросов.

Помимо этого новый президент Toyota отметил, что будущие автомобили компании не будут исключительно электромобилями. Он поделился, что бренд занимается поиском других альтернативных источников энергии.

К 2026 году Toyota намерена выпустить целую линейку электромобилей нового поколения. Они будут представлены премиальным брендом Lexus.

[ + – ] В линейку электромобилей Lexus войдут кроссоверы, седаны и даже спорткары Фото: Lexus

Еще одним планом компании является внедрение в новые автомобили передовых технологий. Это позволит улучшить качество езды и повысить безопасность.

Важно

Toyota готовит роскошный внедорожник на базе Highlander: первые подробности

Сато подчеркнул, что Toyota продолжит выпускать модели, предназначенные для разной аудитории. Для будущих автомобилей построят экологический "умный" город Woven City у подножия Фудзии, где будут испытываться системы безопасности.

Ранее Фокус писал, что на автосалоне в Чикаго дебютировала новая Toyota Grand Highlander.