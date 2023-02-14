Курс на електрифікацію: Toyota готує нову лінійку автомобілів

Електромобілі нового покоління мають з'явитись уже до 2026 року. Частину з них представлять під преміальним брендом Lexus.

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Новий президент Toyota Кодзі Сато заявив, що компанія зосередиться на виробництві електромобілів. За його словами, у модельному ряді бренду очікується серйозне поповнення. Про це розповіли на сайті Motor1.

Toyota у найближчому майбутньому дотримуватиметься трьох головних принципів — електрифікація, інтелект та диверсифікація. Сато вважає, що компанії слід виробляти автомобілі з урахуванням "енергетичної безпеки" та прагнути до зменшення шкідливих викидів.

Крім цього, новий президент Toyota зазначив, що майбутні автомобілі компанії не будуть тільки електромобілями. Він поділився, що бренд займається пошуком інших альтернативних джерел енергії.

До 2026 року Toyota має намір випустити цілу лінійку електромобілів нового покоління. Частину з них представить преміальний бренд Lexus.

[ + – ] До лінійки електромобілів Lexus увійдуть кросовери, седани і навіть спорткари Фото: Lexus

Ще одним планом компанії є впровадження нових автомобілів передових технологій. Це дозволить покращити якість їзди та підвищити безпеку.

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Сато наголосив, що Toyota продовжить випускати моделі, призначені для різної аудиторії. Для майбутніх автомобілів побудують екологічне "розумне" місто Woven City біля підніжжя Фудзії, де випробовуватимуться системи безпеки.

Раніше Фокус писав, що на автосалоні в Чикаго дебютувала нова Toyota Grand Highlander.