Toyota наводнит рынок электромобилями за три года: первые подробности новых моделей (фото)

Новое руководство Toyota решило изменить стратегию концерна и уделить больше внимания электромобилям. К 2026 году объемы ежегодного производства электрокаров увеличат до 1,5 миллиона единиц.

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Toyota начинает масштабную электрификацию своего модельного ряда. До 2026 года японский автогигант презентует сразу 10 новых электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компактный электрокроссовер Toyota bZ Фото: Toyota

До недавнего времени концерн Toyota Motor старался не форсировать электрификацию. Его бывший президент Акио Тойода выбрал более сдержанный подход к созданию электрокаров и больше внимания уделял гибридам.

Однако его преемник Кодзи Сато решил изменить стратегию. Сейчас в линейке Toyota и Lexus лишь три электрические модели и крупнейший автоконцерн в мире оказался в роли догоняющего – он отстает от конкурентов.

Toyota готовит электрический внедорожник Фото: Toyota

"В ближайшие несколько лет мы расширим нашу линейку электрокаров на батареях", — заявил Кодзи Сато.

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В планах Toyota Motor — довести ежегодные объемы производства электромобилей до 1,5 миллиона единиц к 2026 году. Основной упор сделают на североамериканский рынок, где продажи электрокаров растут очень быстро.

Электрический пикап Toyota Hilux Фото: Toyota

Кодзи Сато не поделился информацией про электромобили Toyota и Lexus, но ранее их подробности попали в интернет. В частности, в электрической линейке Toyota bZ появятся компактный городской электрокроссовер и небольшой внедорожник с ретро-дизайном в духе классических Land Cruiser. Кроме того, ранее показали концептуальный электрический пикап Toyota Hilux и компактную городскую модель.

Преемник Lexus LFA станет электромобилем Фото: Lexus

Lexus готовит два электрокроссовера – большой семиместный и компактную модель ВХ с запасом хода 400 км (она сменит Lexus UX). Кроме того, электромобилями станут новый Lexus IS и преемник суперкара LFA.

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