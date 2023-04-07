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Авто

Культовый Toyota Land Cruiser получил идеальную версию для украинских условий (фото)

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Toyota Land Cruiser 70 доработали в известной компании Inkas

Toyota Land Cruiser 70 выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм или взрыв двух гранат под днищем. Кроме того, внедорожнику улучшили проходимость.

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У классического Toyota Land Cruiser 70 появился новый экстремальный вариант. Авто не только подготовили к тяжелому бездорожью, но и бронировали. Об этом сообщается на сайте канадской компании Inkas, специализирующейся на создании защищенной техники.

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Автомобилю улучшили внедорожные качества

Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 бронировали по стандарту BR6. Бронепластины и пуленепробиваемые стекла позволяют выдержать обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а днище защищает от взрыва двух гранат.

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Салон Toyota Land Cruiser 70 защищен по стандарту BR6

Улучшить и так неплохую проходимость Toyota Land Cruiser 70 призваны усиленная подвеска, шноркель и внедорожная резина. Кроме того, появились дуги спереди, лебедка и багажник на крыше. За доплату автомобилю предложены проблесковые маячки.

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Тюнинг Toyota Land Cruiser не затронул двигатель. Внедорожник оснащен 4,5-литровым дизелем мощностью 200 л. с.

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За доплату доступны проблесковые маячки

Напомним, что классический Toyota Land Cruiser 70 выпускают с 1984 года и он до сих пор пользуется популярностью. Внедорожник ценят за надежность и неприхотливость. Вскоре знаменитую модель ждет очередное обновление.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota вскоре выпустит новый пикап на базе Land Cruiser.

Также мы писали, что новый премиальный кроссовер Toyota заметили на дорогах до презентации.