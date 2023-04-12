Toyota готовит семейство премиальных моделей: первые подробности и видео

Все автомобили семейства Crown предложат с гибридными силовыми установками и пятью посадочными местами. Первые три авто появятся в 2023 году, а еще через год дебютирует кроссовер Estate.

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Toyota готовит новое семейство премиальных автомобилей Crown, в которое войдут четыре модели. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Еще в июле 2022 года был показан купе-кроссовер Crown. Он ориентирован на рынок США и отличается стильным дизайном.

Нестандартный внедорожный седан Toyota Crown 2023 уже поступил в продажу в Японии. Там его начальная цена составляет от $31 500, а на экспорт его начнут поставлять под конец года.

Также ожидаются модели Crown Sport, Sedan и Estate. Модели Crown Sport и Sedan поступят в продажу в Японии осенью 2023 года, а кроссовер Estate — в 2024 году.

Внедорожный седан Toyota Crown уже поступил в продажу Фото: Toyota Toyota Crown Sedan станет единственным полноприводным авто в линейке Фото: Toyota Toyota Crown Estate является самой большой моделью в семействе Фото: Toyota Toyota Crown Sport станет самой спортивной моделью в линейке Фото: Toyota

Все автомобили семейства Crown предложат с гибридными силовыми установками и пятью посадочными местами. Crown Sedan будет доступен с передним приводом, а купе-кроссовер, Sport и Estate — с полным приводом.

Crown Sedan оснастят 19- и 20-дюймовыми колесными дисками, а остальные модели получат 21-дюймовые легкосплавные диски. Автомобили Sport и Estate представлены в двухцветной окраске, а Sport показан только в монохромной окраске.

Габариты автомобилей Toyota Crown:

Модель Crown Sedan Crown Estate Crown Sport Длина 5030 мм 4930 мм 4710 мм Ширина 1890 мм 1880 мм 1880 мм Высота 1470 мм 1620 мм 1560 мм Колесная база 3000 мм 2850 мм 2770 мм

Также были показаны ролики, демонстрирующие интерьер новинок. Они будут роскошнее и технологичнее многих других моделей Toyota.

Помимо этого в линейку Crown могут войти и другие премиальные модификации стандартных моделей. Одними из них станут кроссовер Crown Kluger и минивэн Crown Vellfire.

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Опубликованы официальные фото нового гибридного пикапа Toyota на базе Land Cruiser

Новое семейство автомобилей Crown будет продаваться примерно в 40 странах мира. Toyota прогнозирует, что сможет продать около 200 000 авто в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что у Toyota Camry 2023 появится необычная спортивная версия.

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