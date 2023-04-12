Toyota готовит семейство премиальных моделей: первые подробности и видео
Все автомобили семейства Crown предложат с гибридными силовыми установками и пятью посадочными местами. Первые три авто появятся в 2023 году, а еще через год дебютирует кроссовер Estate.
Toyota готовит новое семейство премиальных автомобилей Crown, в которое войдут четыре модели. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Еще в июле 2022 года был показан купе-кроссовер Crown. Он ориентирован на рынок США и отличается стильным дизайном.
Нестандартный внедорожный седан Toyota Crown 2023 уже поступил в продажу в Японии. Там его начальная цена составляет от $31 500, а на экспорт его начнут поставлять под конец года.
Также ожидаются модели Crown Sport, Sedan и Estate. Модели Crown Sport и Sedan поступят в продажу в Японии осенью 2023 года, а кроссовер Estate — в 2024 году.
Все автомобили семейства Crown предложат с гибридными силовыми установками и пятью посадочными местами. Crown Sedan будет доступен с передним приводом, а купе-кроссовер, Sport и Estate — с полным приводом.
Crown Sedan оснастят 19- и 20-дюймовыми колесными дисками, а остальные модели получат 21-дюймовые легкосплавные диски. Автомобили Sport и Estate представлены в двухцветной окраске, а Sport показан только в монохромной окраске.
Габариты автомобилей Toyota Crown:
|Модель
|Crown Sedan
|Crown Estate
|Crown Sport
|Длина
|5030 мм
|4930 мм
|4710 мм
|Ширина
|1890 мм
|1880 мм
|1880 мм
|Высота
|1470 мм
|1620 мм
|1560 мм
|Колесная база
|3000 мм
|2850 мм
|2770 мм
Также были показаны ролики, демонстрирующие интерьер новинок. Они будут роскошнее и технологичнее многих других моделей Toyota.
Помимо этого в линейку Crown могут войти и другие премиальные модификации стандартных моделей. Одними из них станут кроссовер Crown Kluger и минивэн Crown Vellfire.Важно
Новое семейство автомобилей Crown будет продаваться примерно в 40 странах мира. Toyota прогнозирует, что сможет продать около 200 000 авто в 2024 году.
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