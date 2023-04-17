Вісім місць та дві гібридні версії: яким буде найбільший кросовер Lexus (фото)

Новий Lexus TX – преміальний побратим Toyota Grand Highalnder. Великий преміальний кросовер запропонують у версіях на 7 та 8 місць.

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У модельному ряду Lexus з'явиться великий кросовер TX. Преміальну сімейну модель презентують влітку або восени цього року. Її рендер опублікував японський сайт BestCarWeb.

Новий Lexus TX стане наступником семимісного Lexus RX L, адже нинішнє покоління моделі подовженого варіанта не має. Близьким родичем кросовера буде новий Toyota Grand Highlander, а його конкурентами стануть Acura MDX, Mazda CX-90 та Infiniti QX60.

Кросовер збудують на базі Toyota Grand Highlander Фото: BestCarWeb

Кросовер Lexus TX стане однією із найбільших моделей свого класу – його довжина перевищить 5 метрів. Від побратима він відрізнятиметься дизайном передньої частини з величезними гратами радіатора та розкосими фарами.

На вибір запропонують версії на 7 та 8 місць. Великі розміри дозволять залишити пристойних розмірів багажник навіть із усіма трьома рядами крісел на місці.

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Очікується, що новий Lexus TX оснащуватимуть 2,4-літровим 275-сильним бензиновим турбомотором, а також гібридними установками потужністю 245 і 367 к. с. Очікуються версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує нове сімейство преміальних моделей.

Також ми писали, що Toyota Land Cruiser та Lexus LX отримають потужні гібридні версії.