Восемь мест и две гибридные версии: каким будет самый большой кроссовер Lexus (фото)

Новый Lexus TX — роскошный собрат Toyota Grand Highalnder. Большой премиальный кроссовер предложат в версиях на 7 и 8 мест.

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В модельном ряду Lexus появится большой кроссовер TX. Премиальную семейную модель презентую летом либо осенью нынешнего года. Ее рендеры опубликовал японский сайт BestCarWeb.

Новый Lexus TX станет преемником семиместного Lexus RX L, ведь у нынешнего поколения модели удлиненного варианта нет. Близким родственником кроссовера будет новый Toyota Grand Highlander, а его конкурентами станут Acura MDX, Mazda CX-90 и Infiniti QX60.

Кроссовер построят на базе Toyota Grand Highlander Фото: BestCarWeb

Кроссовер Lexus TX станет одной из самых крупных моделей своего класса – его длина превысит 5 метров. От собрата он будет отличаться дизайном передней части с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами.

На выбор предложат версии на 7 и 8 мест. Большие размеры позволят оставить приличных размеров багажник даже со всеми тремя рядами кресел на месте.

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Ожидается, что новый Lexus TX будут оснащать 2,4-литровым 275-сильным бензиновым турбомотором, а также гибридными установками мощностью 245 и 367 л. с. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит новое семейство премиальных моделей.

Также мы писали, что Toyota Land Cruiser и Lexus LX получат мощные гибридные версии.